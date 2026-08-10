Ministro Quiroz no le cierra la puerta a posible feriado del 17 de septiembre: "Hay que verlo con mucho cuidado"

10 ag. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este lunes a la posibilidad de que el jueves 17 de septiembre de este año sea feriado por Fiestas Patrias. Esto ocurre luego de que la diputada Zandra Parisi (PDG) anunciara un proyecto que pretende que se decrete dicha medida.

La iniciativa se originó buscando que los chilenos puedan descansar un día más en la semana dieciochera, ya que este año el único día hábil feriado es el viernes 18 de septiembre (irrenunciable). Lo anterior permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

Si bien falta más de un mes para las Fiestas Patrias, el tema ya comenzó a tomarse la agenda política. Por un lado hay quienes están a favor de descansar y celebrar un día más, pero en el Gobierno son cautos y afirman que se tienen que analizar las variables que una medida así puede provocar en el comercio.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que "tenemos que mirarlo con detalle. Siempre sabemos que estos feriados son muy bienvenidos por la gente, pero tenemos que tener el cuidado de que no afecte el turismo y comercio".

Agregó que "para mucha gente es la oportunidad de vender, subir las ventas y de tener actividad. Hay gente que le gusta ir a pasear, que está muy bien, pero hay gente que le gusta recibir a los que pasean, el turismo, así que hay que verlo con mucho cuidado y no apresurarse. A priori, tenemos que pensarlo más".

En caso de ser declarado feriado el jueves 17 de septiembre, la diputada Parisi aclaró que no sería irrenunciable, lo que se traduce en que el comercio podría funcionar con normalidad.

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