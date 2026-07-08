Aguinaldo Sector Público: Este es el sueldo que debes recibir para obtener el monto más alto

10 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Con septiembre cada vez más cerca, los trabajadores del sector público ya pueden conocer cuánto recibirán por concepto del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026.

El beneficio contempla dos montos distintos, que varían según la remuneración líquida que haya recibido cada trabajador durante agosto. Por eso, el sueldo de este mes será clave para determinar qué monto corresponderá en septiembre.

¿Cuál es el sueldo para recibir el monto más alto?

De acuerdo con la Ley 21.806, que estableció el reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público, el aguinaldo tendrá un monto máximo de $91.682 durante este año.

Para acceder a esta cifra, el trabajador debe haber registrado una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 durante agosto de 2026.

De esta forma, así quedan los dos tramos establecidos para el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026:

$91.682: para trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493.

para trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493. $63.645: para trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea superior a $1.060.493.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El beneficio está dirigido a un amplio grupo de trabajadores del sector público que cumplen las condiciones establecidas por la legislación.

Entre ellos se encuentran funcionarios de municipalidades, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, Servicio Nacional de Aduanas, Junji, Junaeb y profesionales del área de la salud, entre otros.

El pago se realizará durante septiembre, pocos días antes de la celebración de Fiestas Patrias.

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