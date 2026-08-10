Subsidio Eléctrico 2026: Revisa los montos que recibirás según el número de integrantes de tu hogar

10 ag. 2026 - 07:00 hrs.

El Ministerio de Energía se prepara para entregar los resultados de la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que busca aliviar el gasto mensual en las cuentas de luz de las familias más vulnerables del país durante el segundo semestre de este año.

Tras el cierre del proceso de postulación el pasado 5 de junio, las personas postulantes se encuentran a la espera de la publicación oficial de los resultados, la cual está programada para el próximo 12 de agosto.

¿Cuánto dinero aporta el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento semestral se determina directamente según la cantidad de integrantes que conforman el hogar, de acuerdo con la información registrada en el sistema. Los montos fijados para este periodo son:

Hogares de 1 integrante: $17.346 semestrales.

$17.346 semestrales. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 semestrales.

$22.548 semestrales. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224 semestrales.

El descuento correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 no se entrega de forma directa en efectivo, sino que se distribuye en 6 cuotas mensuales consecutivas a partir de septiembre.

Por ejemplo, un hogar de un solo integrante receptor de $17.346 verá reflejada una rebaja mensual de $2.891 en su boleta. Este abono aparecerá detallado en la sección "Detalle de mi cuenta" bajo el nombre "Subsidio eléctrico Ley N°21.667".

¿Quiénes reciben el beneficio?

Para haber completado la postulación de forma válida, los usuarios debían ser mayores de 18 años, ser clientes titulares o arrendatarios de una empresa o cooperativa de distribución eléctrica, estar al día en el pago de la cuenta al 22 de junio de 2026 y pertenecer al tramo del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) a la segunda quincena de mayo de 2026.

Asimismo, la normativa contempla renovaciones automáticas y priorización para ciertos grupos:

Aquellos hogares que recibieron el subsidio en la convocatoria anterior y mantuvieron sus condiciones socioeconómicas.

y mantuvieron sus condiciones socioeconómicas. Las personas inscritas en el Registro de Pacientes Electrodependientes (al mes de marzo de 2026) acceden al beneficio sin importar el tramo de vulnerabilidad de su RSH.

(al mes de marzo de 2026) acceden al beneficio sin importar el tramo de vulnerabilidad de su RSH. Dentro del tramo del 0% al 40% del RSH, el sistema prioriza a los hogares que integren a personas sujetas de cuidado (dependencia o discapacidad), niños, niñas y adolescentes, personas cuidadoras o adultos mayores.

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