Presidente Kast advierte por intensas lluvias y vientos en el norte: "Es importante mantenerse alertas y prepararse"

10 ag. 2026 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

El norte del país se prepara para un intenso pronóstico de lluvias, vientos y nevadas entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, con especial preocupación por una isoterma cero elevada.

Ante este panorama, el Presidente José Antonio Kast aseguró que el Gobierno se encuentra preparado e hizo un llamado a las personas a mantenerse alertas y respetar las instrucciones de la autoridad.

"Como Gobierno nos preparamos y anticipamos"

"Como Gobierno nos preparamos y anticipamos al pronóstico meteorológico para las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo", comenzó señalando el mandatario en su cuenta de X.

"Es importante mantenerse alertas, seguir las instrucciones de la autoridad y prepararse para las potenciales lluvias y viento en la zona norte", agregó.

Como Gobierno nos preparamos y anticipamos al pronóstico metereológico para las Regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. Es importante mantenerse alertas, seguir las instrucciones de la autoridad y prepararse para las potenciales lluvias y viento en la zona norte. https://t.co/JK4pN2Mgae — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

Pronóstico para la zona norte

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, una vaguada en altura provocará precipitaciones moderadas a fuertes durante los próximos días en sectores de tres regiones del norte.

Uno de los factores que genera preocupación es la isoterma cero alta, condición que estará presente en sectores de la región de Antofagasta entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto.

En la región de Coquimbo, en tanto, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo en los valles precordilleranos y la cordillera al norte de Vicuña.

El pronóstico contempla entre 20 y 30 milímetros de lluvia en la precordillera de esa zona, además de entre 20 y 40 centímetros de nieve en sectores cordilleranos.