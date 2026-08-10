Hasta ocho horas sin suministro: Programan cortes de luz en zonas de nueve comunas de la RM para este lunes

10 ag. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana para este lunes 10 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

La Granja: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Macul: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas

Enel

Santiago-Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Santiago-Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas

Enel

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Todo sobre Corte de luz