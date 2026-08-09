"Vaguada en altura": Emiten alertas por lluvias fuertes "en corto período de tiempo" e "isoterma cero alta" en zonas de 3 regiones

09 ag. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a una "vaguada en altura", la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" que afectarán en los próximos días a zonas de tres regiones del país. El organismo advirtió además por lluvias "en corto período de tiempo" e "isoterma cero alta".

Precipitaciones con isoterma cero alta

La alerta más reciente estará vigente entre la mañana del martes 11 y la tarde del miércoles 12 de agosto en zonas de la región de Antofagasta que recibirán las precipitaciones con "isoterma cero alta".

Precordillera Occidental: 10-20 mm .

. Precordillera Alto Loa: 20-30 mm .

. Precordillera Salar: 20-30 mm .

. Cordillera: 30-40 mm/30-40 cm de nieve .

. Isoterma cero: 4.200-3.700 m.

Lluvias en corto período de tiempo

La DMC alertó también por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo" que afectarán entre la madrugada y la tarde del miércoles 12 de agosto a los "valles precordilleranos y cordillera al norte de Vicuña", en la región de Coquimbo.

En dicha zona del país, el pronóstico indica que caerían entre 20 y 30 milímetros de lluvias en la precordillera y entre 20 y 40 cm de nieve en la cordillera.

Precipitaciones fuertes en casi todo Atacama

Por último, Meteorología también emitió una alerta para sectores de la región de Atacama, los que recibirán las precipitaciones fuertes entre la mañana del martes 11 y la noche del miércoles 12 de agosto.

Cordillera Costa y sectores de valles: 10-20 mm (martes 11) y 10-20 mm (miércoles 12).

(martes 11) y (miércoles 12). Pampa: 10-20 mm (martes 11) y 10-20 mm (miércoles 12).

(martes 11) y (miércoles 12). Precordillera: 30-40 mm (martes 11) y 20-30 mm (miércoles 12).

(martes 11) y (miércoles 12). Cordillera: 30-40 mm/30-50 cm de nieve (martes 11) y 30-40 mm/20-30 cm de nieve (miércoles 12).

(martes 11) y (miércoles 12). Isoterma cero: 4.000-3.200 m (martes 11) y 3.300-3.000 m (miércoles 12).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo