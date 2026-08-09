"Vaguada en altura": Emiten alertas por lluvias fuertes "en corto período de tiempo" e "isoterma cero alta" en zonas de 3 regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Debido a una "vaguada en altura", la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" que afectarán en los próximos días a zonas de tres regiones del país. El organismo advirtió además por lluvias "en corto período de tiempo" e "isoterma cero alta".
Precipitaciones con isoterma cero alta
La alerta más reciente estará vigente entre la mañana del martes 11 y la tarde del miércoles 12 de agosto en zonas de la región de Antofagasta que recibirán las precipitaciones con "isoterma cero alta".
- Precordillera Occidental: 10-20 mm.
- Precordillera Alto Loa: 20-30 mm.
- Precordillera Salar: 20-30 mm.
- Cordillera: 30-40 mm/30-40 cm de nieve.
- Isoterma cero: 4.200-3.700 m.
Lluvias en corto período de tiempo
La DMC alertó también por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo" que afectarán entre la madrugada y la tarde del miércoles 12 de agosto a los "valles precordilleranos y cordillera al norte de Vicuña", en la región de Coquimbo.
En dicha zona del país, el pronóstico indica que caerían entre 20 y 30 milímetros de lluvias en la precordillera y entre 20 y 40 cm de nieve en la cordillera.
Precipitaciones fuertes en casi todo Atacama
Por último, Meteorología también emitió una alerta para sectores de la región de Atacama, los que recibirán las precipitaciones fuertes entre la mañana del martes 11 y la noche del miércoles 12 de agosto.
- Cordillera Costa y sectores de valles: 10-20 mm (martes 11) y 10-20 mm (miércoles 12).
- Pampa: 10-20 mm (martes 11) y 10-20 mm (miércoles 12).
- Precordillera: 30-40 mm (martes 11) y 20-30 mm (miércoles 12).
- Cordillera: 30-40 mm/30-50 cm de nieve (martes 11) y 30-40 mm/20-30 cm de nieve (miércoles 12).
- Isoterma cero: 4.000-3.200 m (martes 11) y 3.300-3.000 m (miércoles 12).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Meganoticias en el sur de Chile: Intensa nevazón mantiene complicaciones en distintos sectores
- Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de cuatro regiones del país
- Lluvias de hasta 90 milímetros: Meteoróloga de Megatiempo advierte por precipitaciones y actividad eléctrica en el norte del país