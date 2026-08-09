Prisión preventiva para tres de los imputados por encerrona a escolta del exministro Cordero

09 ag. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Tres adultos permanecerán en prisión preventiva y un adolescente de 14 años deberá cumplir internación provisoria mientras avanza la investigación por la encerrona frustrada que afectó al escolta del exministro Luis Cordero.

Prisión preventiva e internación provisoria

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la tarde de este domingo 9 de agosto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público formalizó a los imputados por tres delitos: robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y receptación de arma de fuego.

Tras conocer los antecedentes presentados durante la audiencia, el tribunal resolvió que los tres mayores de edad deberán permanecer privados de libertad mientras se desarrolla la investigación. El mayor de los imputados tiene 25 años.

En el caso del adolescente de 14 años, se decretó la internación provisoria, medida cautelar contemplada en el sistema de responsabilidad penal adolescente.

Junto con resolver las cautelares, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar la participación que habría tenido cada uno de los imputados.

Entre los antecedentes conocidos durante la formalización se encuentra el hallazgo de un revólver marca Taurus. De acuerdo con lo expuesto ante el tribunal, la víctima habría observado dos armas de fuego durante el intento de encerrona, aunque los investigadores consiguieron recuperar solo una.

Adolescente registraba una condena previa

Durante la audiencia también se dieron a conocer antecedentes sobre la situación judicial previa del adolescente detenido.

El joven de 14 años registraba una condena por robo con intimidación correspondiente al 4 de mayo de 2026. En aquella causa se le había impuesto una pena de dos años de libertad asistida, la que debía estar cumpliendo cuando ocurrieron los nuevos hechos que ahora son investigados.

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