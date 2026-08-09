La humanidad ya consumió todos los recursos naturales que el planeta puede renovar en 2026: ¿En qué momento lo hace Chile?

09 ag. 2026 - 19:17 hrs.

Es sabido que la situación medioambiental a nivel mundial es desalentadora; pues cada día golpea más fuerte y Chile no es ajeno a esta situación.

Esto se traduce en el Earth Overshoot Day o Día del Sobregiro de la Tierra, que es la fecha en que la humanidad ya consumió todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año.

Desde esa fecha, que para este 2026 se fijó en el 30 de julio, la humanidad comienza a "vivir a crédito".

¿Cuándo acabó Chile sus recursos naturales?

La humanidad demanda recursos un 73% más rápido de lo que el planeta puede regenerar, lo que equivale a usar 1,73 planetas Tierra.

En el caso de Chile, la situación no es alentadora, ya que nuestro país llegó a su fecha de sobregiro mucho antes de lo programado. Esto ocurrió el pasado 7 de mayo; también lo hizo antes que otros países como Argentina el 13 de junio, Colombia (proyectada para el 1 de octubre) y Perú (proyectada para el 12 de agosto).

Por otro lado, los países que más rápido han agotado sus recursos lo han hecho en las siguientes fechas:

Catar : 4 de febrero (el que antes agota su presupuesto).

: 4 de febrero (el que antes agota su presupuesto). Estados Unidos : 14 de marzo.

: 14 de marzo. Unión Europea (conjunto): 3 de mayo.

(conjunto): 3 de mayo. Chile : 7 de mayo.

: 7 de mayo. Suiza : 11 de mayo.

: 11 de mayo. España : 4 de junio.

: 4 de junio. Argentina : 13 de junio.

: 13 de junio. Perú : 12 de agosto.

: 12 de agosto. Colombia: 1 de octubre.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió que "necesitamos repensar urgentemente cómo producimos y consumimos. Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora".

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