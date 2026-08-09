"Fuerza flia" y "Fuerza Messi, te amo siempre": Lionel Messi despidió a su padre entre mensajes de cariño en su natal Rosario

09 ag. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Lionel Messi despidió este fin de semana a su padre, Jorge Messi, en su Rosario natal plagada de altares improvisados, carteles y mensajes de cariño para su familia tras el fallecimiento del padre del ídolo a los 68 años.

La ceremonia se realizó en un cementerio de Pérez, localidad lindante con Rosario, y terminó alrededor del mediodía argentino.

El encuentro de familiares y allegados se desarrolló bajo un estricto hermetismo y con un fuerte operativo de seguridad, que comenzó a levantarse de manera progresiva al finalizar la ceremonia, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Lionel Messi llegó el sábado por la noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos en un vuelo privado desde Estados Unidos y permaneció desde entonces junto al resto de su familia.

En las inmediaciones del cementerio se concentraron periodistas, policías y algunos fanáticos, varios de ellos con presentes para despedir a Jorge Messi, una figura central en la vida y la carrera del capitán de la Albiceleste, tanto como padre como en su papel de representante.

"Vine ayer también, a la noche, le hice este cartel porque debo saber cómo se siente perder a un ser querido", dijo a la AFP Lucas Blanco, de 15 años, que trajo un afiche hecho con sus manos que dice "Fuerza Messi" y lo colocó en una reja de ingreso al cementerio.

"Fuerza flia (familia) Messi" o "Fuerza Messi, te amo siempre", también se leía en algunos de los carteles que los hinchas pegaron en la reja del cementerio, que acompañaban una corona floral

Si bien no se hizo público por parte de la familia el motivo de muerte, el diario local Clarín señaló que se trató de un cáncer con el cual Jorge Messi luchaba hace meses.

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