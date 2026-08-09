Derrumbe de cerro en Viña del Mar: Universidad Católica había alertado la erosión y expertos de Sernageomin emitirán informe

09 ag. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un derrumbe se registró en el sector de Recreo, en Viña del Mar, específicamente en Avenida España, en dirección desde Valparaíso hacia la Ciudad Jardín. El desprendimiento dejó una gran cantidad de rocas y tierra en la ladera, lo que generó preocupación por eventuales nuevos deslizamientos.

La situación ya había sido advertida por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que cuenta con dependencias en la parte alta del cerro. Tras las lluvias más intensas, detectaron un importante deterioro de la superficie vegetal de la ladera.

"Nosotros, a través de la Dirección de Infraestructura, posterior a las lluvias más intensas, comenzamos a hacer un recorrido por todas las sedes", explicó Enrique Escobar, director de Infraestructura de la PUCV.

Durante estas inspecciones, también detectaron el "lavado que estaba sufriendo parte de la superficie vegetal" de la ladera, por lo que la universidad presentó antecedentes ante Sernageomin, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Valparaíso.

Desde la institución señalaron que profesionales de Sernageomin ya visitaron el lugar y que durante esta semana se espera un informe para determinar el comportamiento geotécnico de la ladera. "Van a evacuar un informe dentro de esta semana para ver cuál es el comportamiento geotécnico de la ladera", detalló Escobar.

La Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV se encuentra a unos 100 metros del punto del derrumbe y, según explicaron, no está directamente afectada. Sin embargo, existe preocupación por los vecinos ubicados hacia el sector de Viña del Mar, donde podría existir riesgo ante nuevos desprendimientos.

Respecto del origen del deslizamiento, Escobar explicó que "producto de la gran cantidad de agua caída se produjo el deslizamiento, la pérdida de material vegetal que contribuyó a la erosión posterior con las lluvias menores que ocurrieron acá en el sector de Recreo, Viña del Mar".

Las autoridades informaron que los desvíos se mantendrán inicialmente hasta las 14:00 horas de este domingo, aunque podrían extenderse durante la jornada del lunes, dependiendo de los trabajos de despeje y de las condiciones de seguridad en el sector.