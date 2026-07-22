Decretan arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir a imputado por grave accidente en Viña del Mar

22 jul. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar formalizó durante este miércoles al conductor involucrado en el trágico accidente registrado en el centro de la Ciudad Jardín, instancia en la que se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir.

Además, el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días para esclarecer la dinámica de los hechos.

El imputado fue formalizado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito consumado de cuasidelito de homicidio, además de lesiones graves y lesiones menos graves, luego del colapso generado en las inmediaciones y el acceso de una estación de Metro.

Los detalles del choque y caída a la estación

El trágico episodio se produjo durante la tarde del pasado martes en la transitada intersección de calle Álvarez con Grove, en pleno centro de Viña del Mar. Por causas que son objeto de peritajes por parte de personal especializado, dos vehículos menores colisionaron en la vía pública.

Tras el impacto, uno de los automóviles involucrados —un vehículo menor de color rojo— perdió completamente el control, traspasó la contención del acceso e ingresó por las escaleras hacia la Estación Viña del Mar.

En su trayecto por las escaleras peatonales, el automóvil embistió a un grupo de personas que transitaban por el lugar, lo que dejó como saldo:

Una persona fallecida : Una mujer de aproximadamente 40 años que perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

: Una mujer de aproximadamente 40 años que perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Cinco personas heridas: Múltiples peatones con lesiones de diversa consideración, entre ellas heridas graves y menos graves, quienes debieron ser trasladadas de urgencia por personal del SAMU hacia recintos asistenciales de la zona.

Peritajes y diligencias durante el plazo investigativo

Durante el desarrollo de la emergencia trabajaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, junto a Carabineros y el SAMU.

En tanto, la empresa EFE Valparaíso activó sus protocolos de seguridad, cerrando temporalmente el acceso a la estación para permitir el trabajo de los equipos de rescate e investigación.

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