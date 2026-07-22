Minsal amplía la vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Desde cuándo estará disponible?

22 jul. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que la vacunación contra la influenza se ampliará a toda la población.

Hasta antes del anuncio, la posibilidad de vacunarse gratuitamente en centros asistenciales públicos estaba reservada para los grupos de riesgo.

Con este cambio, toda la población podrá acceder a la campaña de vacunación que tiene por objetivo reducir la transmisión de virus respiratorios y fortalecer la protección comunitaria.

¿Desde cuándo se ampliará la vacunación?

Desde el jueves 23 de julio cualquier persona podrá vacunarse gratuitamente contra la influenza.

Según informó el Minsal, la ampliación de la estrategia responde a:

La alta circulación de los virus Influenza A e Influenza B

El regreso a clases

Las condiciones derivadas de los sistemas frontales, que aumentan el riesgo de transmisión de virus respiratorios

¿Dónde puedo vacunarme?

El Ministerio de Salud ha habilitado un buscador digital para que la población pueda encontrar centros de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios en todo el país.

A través de mevacuno.gob.cl se puede acceder al detalle de más de 1.600 recintos a nivel nacional –incluyendo los puntos habilitados en malls, ferias y supermercados– para facilitar la inmunización los días sábados y domingo.

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