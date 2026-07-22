Salida por BTS: Ministra Natalia Duco pide la renuncia a la directora (s) del IND

22 jul. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica por la autorización del Estadio Nacional para los conciertos de BTS tuvo este miércoles su primera consecuencia dentro del Gobierno.

La directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), Lorena Castillo, fue notificada de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, le pidió la renuncia al cargo.

La salida de la funcionaria ocurre apenas un día después de que el Ministerio del Deporte confirmara, a través de un comunicado, que aceptaba la propuesta técnica presentada por la productora DG Medios para la realización de los tres megaconciertos de la banda surcoreana en el recinto de Ñuñoa.

¿Qué se sabe de la salida de Lorena Castillo?

Según pudo confirmar El Deportivo, la salida de Castillo se enmarca en el desgaste que dejó la polémica por el uso del estadio, luego de varias semanas de incertidumbre para los seguidores de la banda.

La funcionaria ponía fin así a una carrera dentro del IND que había comenzado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y que la posicionaba como principal candidata a asumir en propiedad la dirección nacional, cargo que debía definirse mediante un concurso público tras la salida de Israel Castro.

El origen de la polémica

El conflicto se desató después de que el IND objetara inicialmente la planificación presentada por la productora, al considerar que no garantizaba la protección de la cancha ni la normal realización de las actividades deportivas programadas para esas fechas.

La situación generó incertidumbre pese a que los conciertos ya habían sido anunciados en marzo, con las entradas a la venta desde abril y las tres fechas agotadas, con cerca de 200 mil boletos comercializados.

El malestar de las fanáticas de la banda —conocidas como Army— también escaló, con manifestaciones frente a La Moneda y numerosos mensajes dirigidos a la ministra Duco en redes sociales.

Los cambios que destrabaron el permiso

Finalmente, el organismo aprobó la disponibilidad del recinto luego de que la productora incorporara modificaciones técnicas para resguardar la infraestructura deportiva. El IND explicó que el montaje del escenario evitaría el paso de maquinaria pesada sobre el pasto, ya que las maniobras se realizarían con grúas operadas desde la pista atlética, y que se instalaría una cubierta especial para mantener la ventilación y protección del césped.

La polémica también reavivó cuestionamientos hacia el manejo de la ministra Duco, luego de que una publicación de The Clinic diera a conocer una reunión sostenida el 27 de marzo entre la ministra y Carlos Geniso, dueño de DG Medios, que habría terminado con un apretón de manos como señal de acuerdo, versión que contradice lo sostenido públicamente por la secretaria de Estado, quien ha insistido en que no existió compromiso alguno en ese encuentro.

Por último, y de acuerdo con el medio citado, al interior de las oficinas del Mindep, en calle Fidel Oteíza, la salida de Castillo generó sensaciones encontradas, considerando que su rol era catalogado como eminentemente técnico y alejado de la contingencia política que rodeó todo el proceso.

Designan a nuevo director del IND

A través de un comunicado, el Ministerio del Deporte informó que la subrogancia del IND será asumida por Juan Pablo Salgado salas, "quien se desempeña como jefe titular de la División de la Actividad Física y Deporte e ingresó al servicio por Alta Dirección Pública en el año 2021".

"Salgado cuenta con una amplia trayectoria en gestión deportiva, donde se desempeñó, tanto en el sector privado como público, ocupando cargos de alta gerencia. La Dirección Nacional del IND se encuentra vacante desde enero de 2026, por lo cual, desde el Ministerio se realizarán las gestiones con el Servicio Civil para la apertura del concurso a través del Sistema de Alta Dirección", concluyó la cartera de Estado.

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