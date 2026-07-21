Ministerio del Deporte autoriza conciertos de BTS en el Estadio Nacional
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
A través de un comunicado, la tarde de este martes el Ministerio del Deporte informó que autorizó los conciertos del grupo de K-Pop BTS en el Estadio Nacional de Ñuñoa fechados para los días 14, 16 y 17 de octubre.
Gobierno autoriza conciertos de BTS
La autorización se da "luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto".
De acuerdo al ministerio, las modificaciones presentadas por la productora DG Medios "permitirán reducir el impacto sobre la cancha".Ir a la siguiente nota
"El montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética", se explicó.
"Asimismo, se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección", agregó la entidad.
El comunicado señala también que "estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial".
"La medida ha sido informada al Club Universidad de Chile, Federación de Fútbol de Chile, ANFP y Club Atlético Santiago, de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país", cerró el ministerio liderado por Natalia Duco (IND).
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