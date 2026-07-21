Certificados gratis del Registro Civil: Estos son los que puedes obtener sin costo
- Por Vicente Guzmán
El Registro Civil dispone de una amplia plataforma de trámites digitales que permite a los usuarios obtener diversos documentos de manera inmediata y sin pagar ningún valor. Esto busca facilitar la realización de gestiones personales, laborales y académicas sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.
Para acceder a estos certificados, las personas solo necesitan ingresar al sitio web oficial del Registro Civil o utilizar la aplicación móvil CivilDigital. Dependiendo del documento solicitado, el sistema requerirá ingresar el RUT del titular o contar con ClaveÚnica para validar la identidad de quien realiza el trámite.
¿Cuáles son los certificados gratuitos disponibles?
La plataforma del Registro Civil permite descargar una gran variedad de documentos oficiales sin costo, que te mencionamos a continuación:
- Certificados de nacimiento: Para matrícula, asignación familiar o todo trámite).
- Certificados de matrimonio: Para todo trámite con o sin inscripciones o para asignación familiar).
- Informe de cese de convivencia.
- Certificados de defunción: Para asignación familiar o todo trámite. También se incluye uno con causa de muerte.
- Certificados de antecedentes: Para fines particulares o especiales.
- Pensión de alimentos: Certificado gral. deuda alimentos con alimentario y certificado general deuda de alimentos
- Certificado hoja de vida del conductor.
- Certificado de discapacidad.
- Certificado Acuerdo Unión Civil todo trámite.
- Certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro.
- Certificado de vigencia persona jurídica sin fines de lucro.
- Certificado de persona ausente por desaparición forzada.
¿Qué certificados se pagan y cuánto valen?
Entre los certificados por los que se debe pagar en el Registro Civil aparecen los siguientes:
- Certificado de vehículos de anotaciones vigentes: $1.560
- Certificado de vehículos de multas: $ 1.430
- Certificado de inscripción (padrón): $1.560
- Certificados de prenda históricos y vigentes (persona natural, persona jurídica, extranjero, repertorio): $5.500
- Copia de contrato repertorio: $6.890
- Certificado Profesionales: $1.050
- Credencial Discapacidad: $870
- Certificado de posesión efectiva: $1.250
- Informes de inscripción de testamentos: $290
- Informe inscripción RNPE (tribunales): $290
- Informe inscripción RNPE (servicio): $290
Pasos para descargarlos en línea
El procedimiento para obtener cualquiera de estos documentos consta de pocos pasos y se puede realizar desde cualquier computador o teléfono móvil:
- Ingresar al sitio web oficial del Registro Civil y seleccionar la sección "Servicios en línea" o "Certificados en línea" (pincha aquí).
- Elegir la categoría correspondiente al documento requerido (Nacimiento, Matrimonio, Antecedentes, etc.).
- Ingresar el RUT de la persona solicitante o iniciar sesión con ClaveÚnica cuando el documento así lo exija.
- Escribir un correo electrónico donde se enviará el documento en formato PDF para su descarga e impresión.
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