"Bloqueo e inhabilitación": Registro Civil asegura que sistema fue normalizado tras errores en cédulas de ciudadanos migrantes

06 jun. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Registro Civil e Identificación aseguró que ya se encuentra normalizada la situación derivada de inconsistencias detectadas durante la implementación de su nuevo sistema de identificación, luego de que un reportaje de CIPER revelara problemas en la emisión de documentos para personas migrantes entre 2024 y 2025.

A través de una declaración pública, la institución explicó que las irregularidades se originaron durante el proceso de modernización tecnológica iniciado en diciembre de 2024, cuando se realizó una homologación de bases de datos con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

Según detalló el organismo, "fue precisamente en este cruce técnico donde se detectaron incongruencias en la interoperabilidad de la información", relacionadas con números de identificación de extranjeros, situación que fue informada de inmediato a Migraciones para la adopción de medidas correctivas. Bloqueo inmediato e inhabilitación", se añadió.

Respecto de la cifra de 14 mil casos mencionada en la publicación, el Registro Civil enfatizó que "corresponde estrictamente a 14 mil registros de datos con inconsistencias en el flujo informático, y NO a 14 mil cédulas de identidad físicas entregadas por error".

La entidad sostuvo que las anomalías detectadas durante el período de transición "generaron alertas en el procesamiento de la información de residencia temporal y definitiva", pero descartó una emisión masiva de documentos válidos otorgados de manera irregular.

Como medida de resguardo, el servicio informó que activó sus protocolos de contingencia y que "todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas en forma definitiva en nuestros sistemas", y quedaron inhabilitadas para cualquier trámite público o privado.

Ante la nota publicada por @ciper informamos: pic.twitter.com/x5PCZQ1bDt — Registro Civil e Identificación - Chile (@RegCivil_Chile) June 6, 2026

Asimismo, señaló que se contactó a cada una de las personas involucradas mediante cartas certificadas para informarles sobre la invalidez de los documentos y orientarlas respecto a la realización de un nuevo trámite.

Finalmente, el Registro Civil indicó que se implementaron ajustes informáticos y de procesos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, asegurando que "el sistema se encuentra hoy completamente normalizado".

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