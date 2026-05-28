Certificado de Antecedentes: Así puedes descargarlo gratis

28 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Certificado de Antecedentes es un documento emitido por el Registro Civil que acredita si una persona registra anotaciones penales. Este papel es exigido para buscar empleo, ingresar a estudiar o sacar licencias de conducir.

El trámite de solicitud puede realizarse de forma presencial o remota. Una vez emitido, el archivo cuenta con una vigencia legal de 90 días, mostrando el historial judicial vigente de quien lo solicita.

¿Cómo se descarga un certificado de antecedentes?

De acuerdo a ChileAtiende, los interesados en obtener este documento pueden escoger una de las tres vías habilitadas por el Estado:

En línea: ingresa al portal de Certificados en línea del Servicio de Registro Civil e Identificación (pulsa aquí) , selecciona el documento e inicia sesión con la Clave Única. El certificado se puede descargar de forma inmediata.

ingresa al portal de Certificados en línea del Servicio de Registro Civil e Identificación , selecciona el documento e inicia sesión con la Clave Única. El certificado se puede descargar de forma inmediata. Presencial: acude a cualquier oficina del Registro Civil o ChileAtiende. La entrega es inmediata.

acude a cualquier oficina del Registro Civil o ChileAtiende. La entrega es inmediata. Por teléfono: llama al call center 600 370 2000 del Registro Civil.

¿Qué se necesita para obtener un certificado de antecedentes?

El trámite está dirigido a cualquier persona que sea mayor de 18 años. El único documento que se necesita presentar para realizar la solicitud es la cédula de identidad vigente.

En el caso de que no pueda acudir y necesite que un tercero lo solicite presencialmente, esa persona deberá llevar su propia cédula de identidad y presentar un poder notarial que lo autorice explícitamente a solicitar el certificado.

¿Cuánto vale el certificado y qué información contiene?

Aunque el proceso en línea es rápido, el documento no es gratuito. Existen dos tipos de certificados con valores distintos:

Para fines particulares: tiene un costo fijo de $1.200 y suele usarse para trámites de empleo, estudios, obtención de licencias, entre otros.

tiene un costo fijo de $1.200 y suele usarse para trámites de empleo, estudios, obtención de licencias, entre otros. Para fines especiales: su costo puede variar según la gestión específica. Es requerido para adopción, naturalización, obtención de visa, etc.

Una vez emitido, el documento indicará si la persona tiene o no anotaciones penales vigentes (detallando las condenas en caso de existir) y tendrá una vigencia legal de 90 días, contados desde su fecha de emisión.

Todo sobre Registro Civil