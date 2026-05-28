"Nos cansamos de mirar cómo el crimen organizado mata a nuestros jóvenes": Kast encabezó cumbre regional de seguridad

28 may. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves una cumbre regional sobre crimen organizado realizada en Santiago, instancia que reunió a autoridades de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador para coordinar estrategias conjuntas en materia de seguridad.

Durante la reunión, el Mandatario aseguró que los países participantes "se cansaron" de observar el avance del crimen organizado en la región y llamó a pasar "de las palabras a los hechos".

"Nos cansamos de mirar cómo el crimen organizado mata a nuestros jóvenes"

En su discurso inaugural, Kast sostuvo que esta reunión podría marcar "un antes y un después" en la coordinación regional contra las bandas criminales.

"Podemos decir que estos cinco países se cansaron, se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades", afirmó.

Además, aseguró que el fenómeno del crimen organizado afecta directamente las libertades y la democracia en la región: "El crimen organizado está violando los Derechos Humanos de todos nuestros compatriotas, y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza", sostuvo.

Kast propone operativos conjuntos entre países

El Presidente también planteó avanzar hacia mecanismos concretos de cooperación entre las policías y organismos de seguridad de los distintos países de la región. "Contra el crimen organizado y las mafias organizadas, la neutralidad no es posible", afirmó.

En esa línea, mencionó la posibilidad de desarrollar "operativos conjuntos" entre países vecinos, además de fortalecer el intercambio de información entre instituciones.

"¿Por qué no pensar en operativos juntos, interfronterizos? De repente, tener equipos mixtos de investigación”, cerró.

La reunión fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y se desarrolló en el Salón O’Higgins de Cancillería. Según explicó el Gobierno, el objetivo es avanzar en una coordinación regional permanente para enfrentar delitos asociados al narcotráfico, la migración irregular y las organizaciones criminales transnacionales.

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