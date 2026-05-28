Encuentran supuesta granada a las afueras de edificio en Las Condes

28 may. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, el GOPE de Carabineros desplegó un procedimiento en las cercanías de la Escuela Militar, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, luego de que un objeto similar a una granada fuera encontrado en las cercanías de un edificio residencial.

Todo comenzó cuando se realizaban labores de limpieza en los alrededores de un departamento ubicado en el sector de Américo Vespucio con calle El Dante. En medio de esos trabajos, se encontró un arma de fogueo y también un elemento que, preliminarmente, aparentaría ser una granada.

Hasta ahora, no se ha confirmado si se trata de un artefacto explosivo real o de un objeto de fantasía. Esa es precisamente una de las interrogantes que busca despejar el procedimiento que se desarrolla en el lugar.

GOPE evalúa el objeto encontrado

Efectivos de Carabineros y personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) llegaron al edificio para analizar los objetos encontrados, los cuales habrían pertenecido a un hombre que residió en uno de los departamentos, que ahora está desocupado.

Para ello, funcionarios especializados se equiparon con elementos de protección y establecieron un perímetro de seguridad en el sector, restringiendo el desplazamiento de personas mientras se revisa el objeto encontrado.

El procedimiento se mantiene en desarrollo y contempla que un funcionario debidamente equipado monitoree el supuesto artefacto para establecer si corresponde efectivamente a un elemento explosivo o no.

Tránsito suspendido en el sector

A raíz del operativo, el tránsito permanece suspendido en calle El Dante, entre Américo Vespucio y Presidente Riesco, mientras continúan las labores en el lugar.

La situación ocurre en un barrio residencial de Las Condes, a metros de la Escuela Militar, y hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes respecto del origen de los elementos encontrados ni de las diligencias que podrían desarrollarse durante las próximas horas.