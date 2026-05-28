Estaban por irse a España: Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por millonaria estafa con tarjetas

28 may. 2026 - 02:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un rápido operativo de Carabineros de Chile logró detener en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez a dos mujeres que intentaban abandonar el país con rumbo a España. Las imputadas están acusadas de realizar una millonaria estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito, herramientas con las cuales financiaron costosos pasajes aéreos internacionales.

El procedimiento fue liderado por el personal especializado de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 55ª Comisaría Suboficial Cristian Alexis Vera Contreras de Pudahuel, quienes actuaron de manera inmediata tras recibir una denuncia clave durante la mañana.

El "modus operandi" y la denuncia de la víctima

La investigación se activó luego de que una persona denunciara ante la policía uniformada una serie de cargos no reconocidos en su tarjeta de crédito. Al revisar el detalle de los movimientos bancarios, la víctima se percató de que los montos correspondían a la adquisición de pasajes en avión de primera línea con destino a Madrid, España.

Tras recopilar los primeros antecedentes, los efectivos de la S.I.P. iniciaron diligencias de alta complejidad que permitieron identificar rápidamente a las compradoras de los boletos:

Una mujer chilena de 25 años, sin antecedentes penales previos.

Una mujer chilena de 26 años, quien ya mantenía un amplio prontuario policial.

Con los nombres en mano, los investigadores cruzaron información y descubrieron un dato crucial: ambas sospechosas tenían programado abordar el vuelo esa misma jornada.

Captura en el sector de migraciones

Ante el inminente riesgo de fuga, Carabineros desplegó un operativo de emergencia en el principal terminal aéreo del país. Los policías se trasladaron hasta el Terminal 2 (Internacional) y trabajaron en estricta coordinación con el personal de la aerolínea afectada.

Las mujeres ya habían realizado el proceso de check-in y se encontraban en el sector de migraciones, a solo minutos de subir al avión, cuando fueron interceptadas y detenidas por los oficiales.

Próximos pasos judiciales

Por orden de la Fiscalía, ambas mujeres fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia para enfrentar su respectivo control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de estafa y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

En tanto, Carabineros informó que las diligencias investigativas continúan abiertas. El objetivo ahora es cruzar datos con las entidades bancarias para determinar el monto total defraudado y verificar si existen otras víctimas afectadas por esta misma Red de estafas.

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