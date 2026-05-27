27 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz este jueves 28 de mayo en la Región Metropolitana, lo que se debe a trabajos programados. Estos podrían extenderse por varias horas, por lo que la recomendación es estar atento a los canales digitales de la compañía.

La empresa indicó que las comunas afectadas son La Florida, San Miguel, Peñalolén, Santiago, Las Condes, Providencia y Maipú. En algunas de ellas, más de un sector se vería comprometido.

Las comunas y sectores afectados con cortes de luz

A continuación, revisa qué sectores se verán afectados por cortes de luz este jueves:

La Florida 09:30 a 16:00 horas

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

San Miguel 10:00 a 18:00 horas

San Miguel 10:30 a 14:30 horas

Peñalolén 11:30 a 17:30 horas

Peñalolén 11:00 a 17:00 horas

Santiago 14:00 a 15:00 horas

Santiago 09:00 a 13:00 horas

Las Condes 09:30 a 10:30 horas

Las Condes 11:30 a 12:30 horas

Las Condes 10:00 a 14:00 horas

Providencia 14:00 a 17:00 horas

Providencia 09:30 a 12:30 horas

Providencia 09:30 a 12:30 horas

Maipú 10:30 a 16:30 horas

Maipú 10:00 a 13:00 horas

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