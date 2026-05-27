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Siete comunas tendrán cortes de luz este jueves 28 de mayo en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz este jueves 28 de mayo en la Región Metropolitana, lo que se debe a trabajos programados. Estos podrían extenderse por varias horas, por lo que la recomendación es estar atento a los canales digitales de la compañía.

La empresa indicó que las comunas afectadas son La Florida, San Miguel, Peñalolén, Santiago, Las Condes, Providencia y Maipú. En algunas de ellas, más de un sector se vería comprometido.

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Las comunas y sectores afectados con cortes de luz

A continuación, revisa qué sectores se verán afectados por cortes de luz este jueves:

La Florida 09:30 a 16:00 horas

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

San Miguel 10:00 a 18:00 horas

San Miguel 10:30 a 14:30 horas

Peñalolén 11:30 a 17:30 horas

Peñalolén 11:00 a 17:00 horas

Santiago 14:00 a 15:00 horas

Santiago 09:00 a 13:00 horas

Las Condes 09:30 a 10:30 horas

Las Condes 11:30 a 12:30 horas

Las Condes 10:00 a 14:00 horas

Providencia 14:00 a 17:00 horas

Providencia 09:30 a 12:30 horas

Providencia 09:30 a 12:30 horas

Maipú 10:30 a 16:30 horas

Maipú 10:00 a 13:00 horas

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