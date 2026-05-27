Reos comunes son trasladados desde ex penal Punta Peuco a otras cárceles de Chile

27 may. 2026 - 23:06 hrs.

¿Qué pasó?

En un procedimiento enmarcado dentro de las facultades legales e institucionales, Gendarmería confirmó la ejecución de un operativo de traslado que involucró a un grupo de personas privadas de libertad que se encontraban cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de TilTil (conocido también como ex Punta Peuco). Los internos fueron reubicados de manera exitosa en distintos recintos penales del país.

Según la información entregada por la autoridad penitenciaria, esta medida no respondió a una imposición unilateral, sino que se concretó luego de que los propios reclusos formalizaran una petición por escrito.

¿Qué dijo Gendarmería?

Esta solicitud de traslado, según detalló la institución, fue presentada de manera completamente voluntaria por los internos interesados, activando así los protocolos administrativos correspondientes para evaluar la factibilidad técnica de la permuta de los recintos.

Desde la institución explicaron que este tipo de acciones forman parte de las gestiones técnicas y normativas habituales que se desarrollan de forma continua en el sistema carcelario chileno.

Estas decisiones estratégicas están estrictamente orientadas bajo rigurosos criterios de seguridad interna, la evaluación constante de las condiciones de habitabilidad de las dependencias y las exigencias operativas específicas que presenta cada complejo educacional y penitenciario a lo largo del territorio nacional.

Se resguardó la protección de los reos trasladados

Asimismo, se enfatizó que el proceso se llevó a cabo resguardando en todo momento la protección y el respeto de los derechos fundamentales de la población penal trasladada.

A través de este comunicado, Gendarmería de Chile reafirmó su compromiso permanente con el cumplimiento irrestricto de la legislación vigente, la observancia de las normas internacionales de derechos humanos y la correcta administración de la seguridad en el sistema penitenciario.

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