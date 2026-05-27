Precio de la bencina registrará leve baja y diésel tendrá caída de 65 pesos desde este jueves

27 may. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrá la bencina y los demás combustibles a partir de este jueves 28 de mayo.

Pese a que los expertos anticiparon una importante alza en el precio de la bencina, finalmente los precios se mantuvieron casi intactos, incluso bajando, mientras que el petróleo diésel experimentará una importante caída de 65 pesos.

¿Cuál es la variación del precio de los combustibles desde este jueves?

Las variaciones en el precio de los combustibles, según el informe semanal que elabora ENAP, son:

Gasolina de 93 octanos: -0,3 pesos por litro

-0,3 pesos por litro Gasolina de 97 octanos: -0,4 pesos por litro

-0,4 pesos por litro Diésel: -65 pesos por litro

-65 pesos por litro Gas licuado de uso vehicular: +37,3 pesos por litro

+37,3 pesos por litro Kerosene (parafina): 0 pesos por litro

Cabe recordar que el valor de la bencina cambia cada tres semanas, por lo que la gasolina de 93 y 97 octanos sufrirá modificaciones de precio nuevamente el 17 de junio.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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