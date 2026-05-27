Descuentos de hasta $55 millones: Lanzan ofertas en proyectos inmobiliarios por CyberDay

27 may. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para el CyberDay —1, 2 y 3 de junio—; por esta razón, Portal Inmobiliario prepara una campaña que contempla ofertas nunca antes vistas en propiedades que tendrán descuentos de hasta 55 millones de pesos.

Concretamente, se trata de más de 100 proyectos residenciales repartidos a lo largo de todo el país. Las rebajas más agresivas se concentrarán en la Región Metropolitana, donde habrá unidades seleccionadas con hasta un 30% de descuento, mientras que en la zona central las ofertas rozarán el 20%.

Grandes ofertas en la Región Metropolitana

Para dimensionar el nivel de las rebajas, desde Portal Inmobiliario plantearon dos ejemplos concretos en dos de las comunas más cotizadas de la capital:

En uno de los sectores más demandados de Santiago, Ñuñoa, habrá departamentos de 2 dormitorios y 2 baños con descuentos superiores al 25%. De esta forma, los usuarios podrán encontrar opciones con buena conectividad desde UF 3.500.

Por su parte, en La Florida, los proyectos de la zona tendrán descuentos cercanos al 30%. Esto se traduce en una oportunidad real para ahorrar hasta $55 millones en unidades de 2 dormitorios, con precios que parten en UF 3.600.

Nicolás Palma, gerente sénior de Mercado Libre Inmuebles, explicó la campaña que impulsarán durante el CyberDay:

"Sabemos que el contexto actual exige flexibilidad y oportunidades reales para quienes buscan comprar una propiedad, ya sea para vivir o como inversión a largo plazo. Por eso, para este CyberDay hemos coordinado un esfuerzo inédito junto a las principales inmobiliarias del país", señaló.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Para aprovechar los descuentos, los interesados podrán hacerlo de manera 100% online a través del sitio web de Portal Inmobiliario. Desde la plataforma recomiendan que los usuarios creen sus cuentas antes del gran evento de comercio electrónico y que, además, tengan claras sus opciones de financiamiento.

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