"Me costó como un año y medio para estabilizarme": Piare con P reveló su lucha contra el alcoholismo

27 may. 2026 - 18:56 hrs.

La comediante Piare con P logró hacer historia en la reciente edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ya que en su debut ante "El Monstruo" logró llevarse las Gaviotas de Plata y Oro, además de la ovación de todo el anfiteatro.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la comediante, ya que reveló que tuvo una lucha contra el alcoholismo antes de debutar en Viña 2026, la cual logró superar.

"Yo era el mal ejemplo"

"Yo no he hablado de esto en los medios, pero lo mío partió como rehabilitación por alcoholismo. Llevo como cuatro años (sin consumir alcohol)", partió diciendo la humorista en el podcast Mari con Edu.

La comediante relató que "lo que me costó fue tenerme paciencia. Me costó como un año y medio para estabilizarme emocionalmente y aprender a tener control de mis emociones. No fue de la noche a la mañana".

"Uno tiene como la idea preconcebida de que parte una terapia de rehabilitación y como que todo bien al tiro. Es todo un proceso, es aprender a convivir con las emociones, aprender a conocerme, mis reacciones, a bajarle cinco cambios a la vida (...). Yo era el mal ejemplo. Dejé de tomar y muchos de mis amigos dejaron de tomar o bajaron la dosis así", agregó Piare con P, reconociendo también: "dejé el cigarro".

Sobre qué detonó su lucha contra el alcohol, la comediante contó: "Me sentía mal y me vi en un video en el escenario. Yo nunca antes de un show consumí alcohol ni nada (...). Me vi en un video y me noté con el cuerpo distinto, la actitud distinta. Estaba como enojada y como con el cuerpo pesado en el escenario y me vi, me puse a llorar, dije: 'esta no soy yo'".

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