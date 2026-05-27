"¿Por qué fueron macabros?": Familia de mujer asesinada en Coronel exige justicia tras detención de cuatro a adolescentes

27 may. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

Dolor, rabia e indignación expresó la familia de Isabel Contreras Aguilera, la mujer de 65 años asesinada durante un violento robo ocurrido el fin de semana en Coronel, región del Biobío.

Esto, luego de que durante las últimas horas se concretara la detención de seis sospechosos por el crimen, de los cuales cuatro son adolescentes de entre 14 y 17 años.

Familia acusó burlas tras el crimen

Los familiares de la víctima llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Coronel en la víspera de la audiencia de formalización para exigir justicia y cuestionar la brutalidad con la que actuaron los involucrados.

"Queremos justicia (...) Ella no merecía morir de esta manera, ellos sabían lo que hacían", dijo una de las hijas de Isabel Contreras.

En tanto, la nieta de la víctima aseguró además que los detenidos incluso se habrían burlado en redes sociales tras el crimen: "Se burlaron por las redes sociales, se jactaron de mi abuela mostrando el dinero que se habían robado”, afirmó.

"Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué fueron macabros? ¿Por qué se burlaron en redes sociales?”, agregó la joven.

La asesinaron tras robar $150 mil

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Maule de Coronel, cuando un grupo de sujetos ingresó a una vivienda con la intención de robar. En el inmueble se encontraba la víctima junto a su esposo, un hombre de 72 años que también fue atacado con armas blancas, aunque logró sobrevivir tras esconderse en unos arbustos del jardín.

Según los antecedentes expuestos en la investigación, los delincuentes actuaron encapuchados y armados con cuchillos y otros elementos contundentes. La mujer recibió múltiples golpes y heridas que terminaron provocando su muerte horas más tarde.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes se robaron 150 mil pesos en efectivo y algunas especies personales.

Fiscalía calificó el caso como de "extrema gravedad"

La fiscal Marcela Cartagena señaló que el matrimonio "fue acometido de manera muy violenta" por al menos cuatro de los involucrados. Además, indicó que el caso es considerado de "extrema gravedad" debido a la violencia ejercida contra las víctimas.

Entre los detenidos hay adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, además de dos adultos de 18 y 20 años. Este último de nacionalidad colombiana.

Todos quedaron a disposición de la justicia y arriesgan ser formalizados por el delito de robo con homicidio.

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