Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

27 may. 2026 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 19:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 53 kilómetros al suroeste de Taltal, a 36 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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