Temblor se registra en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Durante la noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 21:00 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al este de Calama, a 124 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.