A un año del tornado en Puerto Varas: Autoridades anuncian nuevo plan de emergencia ante tornados y trombas en el sur

27 may. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades y vecinos recordaron el paso del tornado que hace un año destruyó viviendas y locales comerciales de la ciudad de Puerto Varas, dejando a más de 500 familias afectadas.

El fenómeno que se registró el 25 de mayo de 2025 alcanzó vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora y marcó un punto de inflexión para las autoridades en torno a este tipo de emergencias.

"Chile es un país de tornados, algo que la gran mayoría ignorábamos, pero es una realidad en el contexto del cambio climático. Además, esto se va a hacer más intenso en el futuro, por lo tanto, tenemos que prepararnos”, señaló el alcalde de la comuna, Tomás Gárate.

Recordando el hecho

A un año del fenómeno, los habitantes de la comuna aún recuerdan la magnitud de lo ocurrido.

“Venía llegando y me encuentro con la catástrofe de mi casa sin techo, todo desmantelado, mi barrio desapareció”, contó un vecino, Luis Opi.

Otras personas que se encontraban en Puerto Varas también recordaron cómo vivieron esos minutos: “Nos escondimos debajo de ese mesón. Lo único que hicimos fue acurrucarnos y no supimos nada más hasta cuando pasó todo”, relató una afectada que estuvo en su casa durante el tornado.

A raíz de esa experiencia, en el sur del país se comenzaron a implementar nuevas medidas de monitoreo, coordinación y respuesta ante tornados y trombas marinas, fenómenos que podrían repetirse especialmente entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Las lecciones tras el tornado

Las autoridades explicaron que uno de los principales cambios apunta a la forma en que las personas deben reaccionar frente a estos fenómenos.

“En este tipo de situaciones (...) hay que ejecutar acciones de auto resguardo por parte de las familias, buscar espacios seguros al interior de los hogares”, indicó Mitzio Riquelme, director regional de Sernapred.

Entre las recomendaciones entregadas, se mencionó la importancia de permanecer dentro de las viviendas, alejarse de ventanas y, de ser posible, resguardarse en sectores bajos o subterráneos mientras ocurre el evento meteorológico.

Además, se dio a conocer el primer plan regional de emergencia para enfrentar tornados y trombas marinas, el que considera monitoreo de amenazas, coordinación institucional y el uso de alertas SAE para advertir riesgos a la población.

“Esto también ha representado un desafío desde cómo se monitorean las amenazas y cómo se identifican las posibilidades de generación de tornados y trombas marinas en la región”, explicó Riquelme.