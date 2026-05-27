Hallaron armamento de guerra y 44 millones de unidades: Mega Investiga accede a histórica incautación destinada al contrabando

27 may. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

En la región de Antofagasta, Carabineros y Aduanas concretaron la mayor incautación de cigarros de contrabando registrada hasta ahora en el país, en un operativo que también permitió detectar armamento de guerra y detener a cinco personas vinculadas a la organización.

Mega Investiga accedió a imágenes exclusivas del procedimiento, que dejó al descubierto cómo operan las bandas dedicadas al tráfico ilegal de cigarros paraguayos.

El cargamento fue encontrado en camiones ubicados cerca del control aduanero de Quillagua y estaba compuesto por 4.400 cajas con más de 2 millones de cajetillas, equivalentes a cerca de 44 millones de cigarros. Todo fue avaluado en alrededor de $7 mil millones.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

Este operativo ha sido señalado como la incautación más grande en la historia de Chile respecto al contrabando de cigarros,

Desde Carabineros, indicaron que el trabajo de conteo de la mercancía se extendió por varias horas.

La investigación comenzó luego de patrullajes realizados en caminos cercanos al río Loa, rutas utilizadas habitualmente para el traslado de droga y contrabando. Durante uno de esos recorridos, personal policial detectó a cinco sujetos que arrojaron distintos bultos al advertir la presencia de Carabineros.

Uno de ellos contenía armamento de guerra y otro las llaves de los camiones utilizados por la organización. Estos camiones eran prácticamente nuevos, avaluados en más de 50 mil dólares cada uno.

Rutas del contrabando en la mira y nuevas sanciones

La investigación también permitió establecer que estas bandas utilizan tecnología y sistemas de comunicación para monitorear controles policiales y resguardar los cargamentos.

Cinco personas fueron detenidas en el procedimiento: dos chilenos, dos bolivianos y un colombiano.

Desde Fiscalía explicaron que una nueva estrategia apunta a formalizar por dos delitos, tanto el contrabando agravado como la asociación delictiva: “No solo se busca la mera incautación del cargamento, sino también aplicar penas y multas a los miembros de estas organizaciones criminales”, indicó Juan Castro, Fiscal regional de Antofagasta.

Respecto a los cigarros de contrabando en depósitos de Aduanas en Antofagasta, sobre los que no se entregará la ubicación por motivos de seguridad, el organismo señaló:

“Las destrucciones pueden durar entre 30 y 45 días de manera continua, pero mientras se destruye mercancía ya se están incautando nuevos cargamentos”, advirtieron desde Aduanas.

La investigación también reveló que estas rutas de contrabando se han extendido hacia el extremo sur del país.

En otro operativo realizado en coordinación con la Armada, realizado entre Puerto Chacabuco y Punta Arenas, fueron incautados 15 contenedores con cigarros fabricados en India que iban a ser comercializados en la zona franca.