Presidentes del Senado y la Cámara entregan propuestas al ministro de Seguridad

27 may. 2026 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para entregarle un paquete de propuestas orientadas a fortalecer la seguridad pública.

Además, recuperar el control territorial y respaldar institucionalmente a Carabineros de Chile, institución a la que se buscará atraer nuevos postulantes.

Las medidas ya habían sido presentadas al Presidente José Antonio Kast, como parte de una agenda de seguridad impulsada desde el Congreso de cara a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio, las que apuntan a enfrentar el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, junto con una agenda de fortalecimiento operativo, tecnológico y social para las policías.

¿Qué dicen las propuestas?

En el documento entregado al ministro Martín Arrau destaca la implementación de un Plan Nacional de Intervención de Barrios Críticos, mediante operativos coordinados entre el Gobierno, municipios, Carabineros, Policía de Investigaciones y organismos fiscalizadores, con foco en combatir el narcotráfico, el comercio ilegal y el crimen organizado.

Asimismo, el documento considera un plan nacional de recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente, con acciones de despeje, fiscalización y recuperación territorial en distintas comunas del país.

Reacciones del Senado tras el encuentro

Tras las conversaciones, la senadora Núñez explicó que hubo coincidencia en que “primero tenemos que terminar la discusión de proyectos que incluso ya están en comisiones mixtas, por ejemplo, las Reglas de Uso de la Fuerza, que hoy no solo involucran a las policías y las Fuerzas Armadas, sino también a Gendarmería”.

“Por eso creemos fundamental despachar de una vez por todas iniciativas que ya están en la última etapa de su tramitación en el Congreso”, remarcó Núñez.

La senadora agregó que “también conversamos sobre medidas que no necesariamente requieren cambios legislativos, sino decisiones administrativas o abrir debates de fondo, como una eventual reforma a la reforma procesal penal”.

Respecto a este asunto, señaló: "Cuando esa reforma se impulsó, Chile enfrentaba una realidad completamente distinta. Hoy el crimen organizado opera con altos niveles de coordinación y el Estado tiene que responder con la misma capacidad, organización y sin escatimar recursos”, agregó.

Asimismo, Núñez afirmó que “es clave que las instituciones actúen de manera coordinada y coherente; los actores tienen que hacer más que decir en esta materia”.

Declaraciones desde la Cámara

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri dio luces sobre el encuentro que sostuvieron con el Presidente Kast, señalando que el objetivo fue "hacerle llegar prioridades legislativas y propuestas que sentíamos debían ser parte de la Cuenta Pública”.

En esa misma línea, agregó: “Hablamos de combate al crimen organizado, fuerzas de tarea, fronteras y fortalecimiento institucional. Además, nos encontramos con un ministro empoderado, informado y plenamente consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros”, agregó.

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