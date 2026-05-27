"Queremos dejar el tema ahí": Quiroz aborda acusación contra Grau y señala que Ejecutivo priorizará megarreforma

27 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este martes a la acusación constitucional anunciada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP) contra su antecesor en la cartera, Nicolás Grau, motivada por el presunto error en las proyecciones de la deuda fiscal realizadas por el gobierno anterior.

La discusión surgió luego de que Quiroz señalara que en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre, elaborado mientras Grau se encontraba en el cargo, no se habría considerado deuda por unos US$10.500 millones para el periodo 2026-2030.

Según explicó el actual secretario de Estado, al incorporar esos montos la deuda podría superar el límite del 45% del PIB hacia 2028.

Pese a señalar el asunto en un principio, el ministro Quiroz indicó que ya se instruyó una investigación administrativa para determinar cómo ocurrió la situación y quiénes fueron responsable y evitó poner el foco en la acusación constitucional impulsada por partidos oficialistas.

"Queremos dejar el tema hasta ahí", señaló Quiroz.

La postura del ministro ante la controversia

Durante sus declaraciones, el jefe de las finanzas fiscales indicó en que existían diferencias entre las proyecciones elaboradas por el actual gobierno y las entregadas anteriormente.

“Cuando hicimos nuestra proyección de deuda, en el Informe de Finanzas Públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Eso es”, sostuvo.

Pese a ello, el ministro aseguró que no busca extender la polémica públicamente: “Estamos fortaleciendo nuestra credibilidad fiscal y la mejor manera de hacerlo es entregando la verdad fiscal respaldada con números y planillas de cálculo que se entregan al Consejo Fiscal Autónomo. Esa es nuestra forma de trabajar”, señaló.

Posible impacto en megarreforma

Quiroz abordó el impacto que podría tener la controversia por la acusación en la discusión legislativa de otros proyectos, como la iniciativa de Reconstrucción que comenzará su tramitación en el Senado.

Sobre ese punto, manifestó que esperan que el debate político no afecte el avance en la materia.

“Queremos dejar el tema ahí, no tiene sentido tener una discusión por los diarios”, dijó el ministro. Y agregó: “Nosotros estamos enfocados en el futuro, en cómo ordenar las finanzas públicas”, afirmó Quiroz, agregando que lo relacionado con el debate parlamentario “es decisión de ellos”.

Además, indicó: "Nuestra disposición es que ojalá esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños para que eso no ocurra".