¿Llega la lluvia a Santiago? Centro meteorológico noruego pronostica precipitaciones para la primera semana de junio

27 may. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las condiciones climáticas en la Región Metropolitana continúan mostrando variaciones propias de la transición hacia el invierno. De acuerdo con el último reporte emitido por el prestigioso Centro Meteorológico Noruego, conocido internacionalmente como YR, se prevé el regreso de las precipitaciones a la capital.

¿Cuándo podría llover en Santiago?

El organismo señaló que las precipitaciones podrían llegar el miércoles 3 de junio. Aunque el anuncio de lluvia siempre genera expectación en Santiago, se trataría de un fenómeno de características bastante débiles y acotadas.

Los datos satelitales y los modelos de simulación climática de la entidad europea detallan que las gotas comenzarán a manifestarse principalmente durante la tarde.

El pronóstico de YR estima que el agua caída alcanzará apenas los 0,8 milímetros en las comunas del Gran Santiago. Esta cifra representa una lluvia ligera, lo que comúnmente se conoce como llovizna o chubascos aislados, por lo que no se anticipan grandes complicaciones viales ni colapsos en el sistema de drenaje urbano, aunque sí se recomienda precaución a los conductores debido al pavimento resbaladizo.

¿Hará frío en esa jornada?

En cuanto al comportamiento de las temperaturas para el miércoles, el ambiente se mantendrá fresco y predominantemente nublado durante gran parte del día.

La temperatura máxima estimada para la tarde rozará los 18°C, coincidiendo con las horas previas al inicio de las débiles precipitaciones. Este valor ofrecerá una tarde templada pero húmeda, ideal para salir de casa con una chaqueta ligera o un cortavientos impermeable que permita hacer frente a las gotas intermitentes.

Este tipo de fenómenos débiles es seguido de cerca por los especialistas locales, quienes recuerdan que cada milímetro de agua suma de manera positiva para combatir el déficit hídrico de la zona central, especialmente a las puertas de los meses más fríos del año.

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