Detienen a dos personas que fueron sorprendidas lanzando objetos prohibidos al interior de Santiago 1

27 may. 2026 - 05:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un patrullaje preventivo de rutina terminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros, que fueron sorprendidos in fraganti mientras lanzaban elementos prohibidos hacia el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Tras un fallido intento de fuga en vehículo, el rápido actuar policial permitió su captura en el sector sur de la capital.

Los detalles del hecho

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en las inmediaciones del recinto penitenciario. De acuerdo con los antecedentes policiales, personal de Carabineros se encontraba realizando patrullajes preventivos por la calle Centenario en dirección al poniente.

Al virar por calle Club Hípico, a la altura de la avenida Pedro Montt, los uniformados divisaron a dos individuos en una actitud sospechosa, quienes arrojaban diversos paquetes por sobre los muros perimetrales de la ex Penitenciaría.

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Al notar la presencia de las patrullas, los antisociales abortaron la acción de inmediato y abordaron un automóvil que mantenían estacionado en las cercanías para darse a la fuga a alta velocidad.

Sin embargo, el despliegue de Carabineros impidió que lograran su objetivo. Tras un breve seguimiento por las calles de la comuna, el vehículo fue interceptado con éxito en la intersección de Avenida Carlos Valdovinos con Bascuñán Guerrero, donde se procedió a la reducción y detención de ambos ocupantes.

Celulares, tecnología y alimentos: Las especies incautadas

Al revisar el interior del automóvil en el que huían los delincuentes, el personal policial descubrió un millonario cargamento que pretendía ser ingresado de forma ilegal a la población penal. Entre las especies recuperadas se encontraron:

Artículos electrónicos de diverso tipo.

Teléfonos celulares de última generación.

Alimentos y otras sustancias no permitidas.

Investigación en curso

Todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría Santiago Central.

Finalmente, se confirmó que ambos imputados no contaban con antecedentes que justificaran su presencia en el lugar de los hechos.

Por instrucción de la Fiscalía, los dos sujetos quedaron bajo custodia y pasarán a control de detención en las próximas horas, quedando a total disposición del Ministerio Público para su formalización.

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