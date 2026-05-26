Detienen a dos adolescentes de 14 y 15 años tras muerte de adulta mayor en Coronel: sustrajeron $150 mil

26 may. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Coronel, región de Biobío, se desarrolló un operativo policial en el marco de una investigación por el robo con homicidio ocurrido durante el fin de semana, que culminó en el fallecimiento de una mujer de 65 años.

Durante las últimas horas fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 15 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades en medio de las diligencias vinculadas al caso.

¿Cómo fue el operativo policial en Coronel?

Se llevó a cabo un amplio despliegue en el sector norte de la comuna, específicamente en la zona de Escuadrón, donde detectives realizaron distintas diligencias asociadas a la investigación en curso, que resultataron en la detención de los menores.

Según los antecedentes, las detenciones se concretaron en coordinación con el Ministerio Público, en el marco de las acciones destinadas a esclarecer lo ocurrido en el caso que afecta a una adulta mayor.

De acuerdo con los datos recabados, los individuos que cometieron el robo se encontraban "vestidos de negro y encapuchados" durante el hecho, además de portar armas blancas.

Hasta ahora, las instituciones involucradas no han entregado detalles sobre los menores detenidos durante esta jornada, su eventual participación en el robo, ni acerca de las circunstancias específicas de su detención, debido a que la indagatoria sigue en desarrollo.

Investigación continúa en desarrollo

El caso se remonta a la madrugada del sábado, cuando una mujer de 65 años, Isabel Contreras Aguilera, resultó fallecida tras el ingreso de desconocidos a una vivienda en el sector Maule de Coronel, mientras que su pareja, un hombre de 73 años resultó con lesiones por arma blanca.

Desde el lugar habrían sido sustraídos 150 mil pesos y especies personales de la víctima.

Según antecedentes que están siendo indagados por la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía, la vivienda dónde ocurrieron los hechos se ubica al interior de un terreno de la Sociedad O’Higgins de Punta Arenas, exfilial de la sociedad anónima Quiñenco, controlada por el Grupo Luksic.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer las responsabilidades y la dinámica de los hechos, mientras los detenidos permanecen bajo investigación por su eventual vínculo con el caso.

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