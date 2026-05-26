¿Adiós a las interrupciones? Metro revela cuándo Línea 1 tendrá puertas de seguridad en todas sus estaciones

26 may. 2026 - 20:33 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago confirmó que la Línea 1 tendrá puertas de seguridad en todas sus estaciones, una medida que busca disminuir las interrupciones de servicio y aumentar la seguridad de los pasajeros en la línea más utilizada de toda la red.

El anuncio fue realizado por el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, durante una entrevista con Cooperativa, donde además entregó detalles sobre el avance que ya presentan algunas estaciones.

¿Cuándo estarán listas las puertas de seguridad en Línea 1?

Según reveló Melo, Metro proyecta que todas las puertas de andén de Línea 1 estén completamente operativas en 2028.

Actualmente, ya funcionan en una de las dos vías de las estaciones San Pablo y Neptuno. Además, la segunda vía de San Pablo ya tiene las puertas instaladas y entrarían en operación durante los próximos días.

El ejecutivo agregó que durante este año esperan completar al menos seis estaciones con el sistema completamente habilitado.

Buscan reducir caídas e interrupciones en el servicio

Desde Metro explicaron que las puertas de andén permiten evitar incidentes que frecuentemente generan retrasos o suspensión de trenes, como la caída de objetos o el ingreso de personas a las vías.

El gerente detalló que este tipo de situaciones altera el funcionamiento normal de la red y termina afectando a miles de pasajeros, especialmente en Línea 1, que diariamente concentra gran parte de los viajes en el Metro de Santiago.

Las puertas de seguridad ya operan en líneas automáticas más modernas, como la Línea 3 y Línea 6. Sin embargo, las líneas tradicionales todavía no cuentan completamente con esta tecnología.

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