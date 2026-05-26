SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo de magnitud 5.1 en la zona norte

26 may. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras el sismo de magnitud 5.1 ocurrido en la región de Antofagasta.

SHOA descarta tsunami tras fuerte temblor

A través de su sitio web, el organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Los detalles del sismo

De acuerdo a los datos del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y su epicentro se ubicó a 41 km al sureste de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta.

El sismo se registró a las 20:41 horas y tuvo una profundidad de 95 kilómetros.

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