Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

26 may. 2026 - 20:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes se registró un sismo de magnitud 5,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 20:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, a 95 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.