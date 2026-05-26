Trump convertirá la Casa Blanca en un ring de pelea: Prepara histórico evento de UFC por su cumpleaños

26 may. 2026 - 20:57 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar que organizará una pelea masiva de UFC en los jardines de la Casa Blanca como parte de las celebraciones por su cumpleaños número 80.

El evento, bautizado como "UFC Freedom 250", se realizará el próximo 14 de junio, coincidiendo además con el Día de la Bandera en Estados Unidos y con las actividades por los 250 años de la independencia del país.

Un gran escenario en plena Casa Blanca

Durante las últimas horas comenzaron los preparativos en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde grúas instalaron enormes estructuras metálicas para montar el escenario del combate.

Trump adelantó hace algunos días que el evento contará con el tradicional octágono de la UFC instalado frente a la residencia presidencial y aseguró que será algo "nunca antes visto".

"Estamos teniendo una gran pelea. Nunca volverá a suceder, nunca había sucedido antes", afirmó el mandatario desde el Despacho Oval junto a algunos de los luchadores que participarán.

Esperan miles de asistentes

El mandatario indicó que cerca de 4.500 personas podrán asistir presencialmente al combate dentro del recinto, mientras que otras 100 mil podrían seguir el espectáculo desde pantallas gigantes instaladas en las afueras de la Casa Blanca.

El evento contará con estrictas medidas de seguridad, especialmente considerando los recientes incidentes que han involucrado al presidente estadounidense.

El estrecho vínculo de Trump con la UFC

Donald Trump mantiene hace años una estrecha relación con la UFC y frecuentemente asiste a peleas de la compañía. Incluso, esta cercanía le ha permitido fortalecer el apoyo entre votantes jóvenes, especialmente hombres, un segmento clave durante las elecciones de 2024.

Sin embargo, la idea de transformar la Casa Blanca en sede de una pelea ha generado debate en Estados Unidos, tanto por el simbolismo del lugar como por el millonario costo del evento.

La empresa matriz de UFC estimó en febrero que el espectáculo costará al menos 60 millones de dólares, aunque desde la Casa Blanca aseguraron que el evento será financiado completamente por la organización y que "no se utilizará dinero de los contribuyentes".

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