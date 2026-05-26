Presidente Kast designa nuevos embajadores: Destacan Francisco Chahuán en México y Juan Antonio Coloma en España

26 may. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast realizó 5 designaciones de nuevos embajadores.

Además, nombró al diplomático de carrera, Roberto Ruiz, como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia.

Dentro de quienes asumen sus nuevos cargos, destacan los nombramientos de Francisco Chahuán y Juan Antonio Coloma, quienes tras extensas trayectorias políticas dejaron sus escaños en el Senado.

Chahuán, expresidente de RN, cerró un ciclo de 20 años de carrera dejando el Senado en marzo de 2026, luego de quedar impedido de volver a presentarse por la norma que limita la reelección.

En tanto, Coloma, líder histórico de la UDI, concluyó su labor representando al Maule en el Senado, tras 36 años de carrera legislativa.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

El mandatario designó como embajadores de Chile a Alfonso Silva en China, a Francisco Chahuán en México, a Juan Antonio Coloma Correa en España, a Rodrigo Olsen en Suecia y a Jorge Tarud en Bélgica.

Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos, siendo aceptados en sus puestos

Alfonso Silva

Alfonso Silva, quien parte a Beijing, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y tiene diplomados de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins University y de la Universidad de Georgetown.

Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, director general de Política Exterior y coagente de Chile en el caso planteado por Bolivia sobre Obligación de Negociar Acceso al Mar ante la Corte Internacional de Justicia.

Se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá.

Francisco Chahuán

El exparlamentario Francisco Chahuán, nuevo embajador en México, es abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz, otorgado por la Universidad Católica de Murcia.

Ejerció como diputado entre 2006 y 2010, periodo en el que formó parte de los grupos interparlamentarios chileno-chino, chileno-palestino, chileno-sirio, chileno-sueco, chileno-ruso y chileno-indio.

Fue senador desde 2010 a 2026, periodo en el que presidió en dos oportunidades la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.

Juan Antonio Coloma Correa

Juan Antonio Coloma se va a Madrid y es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue diputado de 1990 a 2002 y senador entre 2002 y 2026. Presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024. También encabezó la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y participó en el grupo interparlamentario chileno-alemán.

Rodrigo Olsen

Rodrigo Olsen viaja a Estocolmo y es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Es también Master of Arts in International Affairs de la Carleton University, ubicada en Canadá, además de magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

En la Cancillería fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos.

En el exterior se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.

Jorge Tarud

Jorge Tarud, quien se traslada a Bruselas, estudió Derecho en la Universidad de Chile.

Ha sido embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los Presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente.

Fue diputado entre 2002 y 2018, y presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.

También copresidió la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile.

Roberto Ruiz

Roberto Ruiz, designado cónsul en Bolivia, es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, institución insigne que forma diplomáticos de carrera.

Es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania.

En la Cancillería ha ejercido como director de Planificación Estratégica y subdirector de Política Antártica Nacional.

En el servicio exterior se ha desempeñado como cónsul en Río Grande, Argentina, y encargado de negocios de la Embajada de Chile en Venezuela.