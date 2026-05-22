Kast encabezó su primer consejo de gabinete tras ajuste ministerial: Lincolao participó de forma telemática desde EEUU

22 may. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, el cuarto consejo de gabinete desde el inicio de su administración.

La reunión comenzó a las 09:00 horas y contó con la presencia de todos los ministros de manera presencial, salvo la jefa de cartera de Ciencia, Ximena Lincolao, quien participó de forma telemática debido a que se encuentra en Estados Unidos haciendo uso de un permiso administrativo.

El encuentro se desarrolla, además, a pocos días del primer cambio de gabinete. En esa modificación dejaron sus cargos las entonces ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Segegob, Mara Sedini.

"El Presidente día a día va evaluando la marcha del Gobierno"

En la antesala de la reunión, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que el objetivo del consejo es comenzar a coordinar la segunda etapa de la administración.

Según explicó, esta nueva fase se inicia tras concluir el proceso de instalación del Ejecutivo y busca fortalecer la coordinación para que las políticas públicas lleguen "de manera oportuna a las familias del país".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que el encuentro apunta a "reimpulsar" el trabajo del Gobierno.

"Todas las autoridades de gobierno estamos permanentemente en evaluación, y, por lo tanto, el Presidente de la República día a día va evaluando la marcha del Gobierno", agregó.

La autoridad agregó que todas las áreas del Ejecutivo están en evaluación permanente y que el Presidente revisa diariamente el avance de la administración.

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