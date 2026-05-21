¿Estaba celebrando su salida del Gobierno? Banda Play aclara origen de video viral protagonizado por Mara Sedini

21 may. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva controversia política se instaló en redes sociales luego de que comenzara a circular un video de la exministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, cantando junto a Banda Play.

La grabación fue compartida masivamente durante las últimas horas y distintas publicaciones aseguraron que la exautoridad estaba celebrando su salida de La Moneda tras dejar el cargo en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, la propia agrupación salió a aclarar el contexto del registro y desmintió las versiones difundidas en redes sociales.

¿Mara Sedini estaba celebrando su salida de La Moneda?

Según detallaron, el video corresponde a una presentación privada realizada en noviembre de 2024 en el Sky Costanera, es decir, antes de que Sedini asumiera como Vocera de Gobierno.

En las imágenes se observa a la exministra interpretando una canción de las Spice Girls junto a Banda Play, agrupación de la cual fue vocalista antes de ingresar al Ejecutivo.

El registro, de poco más de 50 segundos, muestra a Sedini sobre el escenario en medio de un ambiente festivo y de gala, vistiendo ropa oscura mientras comparte la presentación con los músicos.

Tras la viralización del video, Banda Play publicó un comunicado para aclarar la situación y cuestionar las interpretaciones difundidas en algunos medios y plataformas digitales.

"Con respecto a las recientes publicaciones en redes sociales por parte de medios de comunicación, donde Mara Sedini participa junto a nuestra banda en algunos eventos de carácter privado, cabe señalar que estos últimos datan de tiempos anteriores a su desempeño como vocera de Gobierno y en ningún caso posterior a la salida de su cargo político", señalaron.

La agrupación además expresó públicamente su respaldo hacia la exautoridad frente a la polémica generada.

"Dada la mala interpretación de estos medios, nos vemos en la necesidad de aclarar este malentendido y reiterar nuestro apoyo a Mara por su profesionalismo y gran calidad humana", agregaron.

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