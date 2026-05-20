"Lo hice con toda mi fuerza y convicción": Mara Sedini se despide tras dejar el Gobierno

20 may. 2026 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

La exvocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió públicamente a su salida del gabinete del presidente José Antonio Kast luego del cambio de ministros anunciado el martes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ahora exsecretaria de Estado expresó palabras de agradecimiento al mandatario y al equipo que la acompañó durante su paso por La Moneda.

“Hoy finaliza una etapa”, escribió al inicio de su declaración.

Sedini señaló que desde septiembre, cuando se integró a la campaña presidencial de Kast, trabajó “con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente”.

“Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”, agregó.

El mensaje de despedida de Mara Sedini

En su publicación, la exvocera también aseguró que continuará aportando desde otros espacios y defendiendo las ideas del proyecto político encabezado por Kast.

“Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”, afirmó.

Además, dedicó palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo y destacó “las muestras permanentes de sacrificio, compromiso y una lealtad inquebrantable”.

La salida de Sedini se concretó en medio del primer cambio de gabinete del Gobierno, jornada en la que también dejó su cargo la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.