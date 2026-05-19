Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la RM para este miércoles 20 de mayo: Revisa los sectores afectados
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para este miércoles 20 de mayo en la Región Metropolitana, medida que afectará a distintos sectores de la capital.
Según informó la empresa, se trata principalmente de interrupciones previamente programadas e informadas a los clientes, en el marco de trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz?
En concreto, serán diez las comunas de la Región Metropolitana que se verán afectadas por los cortes de luz programados: Vitacura, San Miguel, Renca, Quilicura, Pudahuel, Providencia, Peñalolén, Las Condes, La Granja y Estación Central.
Desde Enel precisaron que las interrupciones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino únicamente a sectores específicos.
Conoce los horarios de los cortes de luz por comuna:
Vitacura
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
San Miguel
Desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
Renca
Desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.
Quilicura
Desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
Desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.
Pudahuel
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
Providencia
Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
Peñalolén
Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
La Granja
Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
Estación Central
Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
¿Cómo revisar los próximos cortes de luz programados?
Para facilitar la información a los usuarios, Enel habilitó en su plataforma un mapa detallado por comuna, donde se pueden revisar las zonas exactas que tendrán suspensión del suministro eléctrico (en este enlace).
De acuerdo con lo informado por la compañía, estos trabajos programados se realizan con el propósito de “poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.
Además, aclararon que los cortes “pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.
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