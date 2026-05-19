Riesgo de electrocución: Sernac emite alerta de seguridad para varios modelos de marca de hervidores

19 may. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Casi cinco mil hervidores con un defecto en su base están en hogares de consumidores chilenos. Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para hervidores marca Recco, luego de que Falabella informara al organismo la existencia de un defecto que implica un riesgo para la seguridad de quienes los usan.

Los productos fueron fabricados en China y comercializados en tiendas Falabella entre octubre de 2025 y mayo de 2026. En total, hay 14.184 unidades comprometidas: 9.308 aún en stock y 4.876 ya en manos de consumidores.

El defecto y el riesgo

Los modelos afecados son RHE-802C, RHE-25GRAND y RHE-172P, los cuales, durante ensayos de certificación realizados por el organismo Lenor Chile SpA bajo condiciones extremas de laboratorio, se detectó que la base del producto presenta una vulnerabilidad en su diseño o materiales que le impide cumplir con los estándares técnicos de resistencia a la humedad exigidos por el protocolo de seguridad.

"En términos sencillos, ante una presencia de agua o condensación, el aislamiento de la base falla, lo que teóricamente podría comprometer los componentes eléctricos internos; no obstante, esta anomalía sólo se manifestó al forzar el aparato a un escenario de estrés extremo con una descarga artificial de 2.500 voltios", detalló Sernac.

"El riesgo radica en que, ante una acumulación de agua en la base del producto, la falta de resistencia a la humedad podría provocar un cortocircuito o una fuga de corriente, generando el peligro teórico de una descarga eléctrica o electrocución para el usuario", agregó.

Qué hacer si tienes uno

La instrucción es clara: suspender el uso de inmediato. Quienes tengan alguno de los modelos afectados y lo hayan comprado entre octubre de 2025 y mayo de 2026 deben concurrir a cualquier tienda Falabella para devolverlo y recibir el reembolso total del dinero pagado. No es necesario presentar boleta ni factura.

Para identificar si tu hervidor está afectado, revisa el número de modelo y los siguientes SKU:

RHE-802C → SKU N° 883064933 (3.764 unidades en consumidores)

RHE-172P → SKU N° 881654173 (747 unidades en consumidores)

RHE-25GRAND → SKU N° 881477337 (365 unidades en consumidores)

Cómo contactar a Falabella

Para dudas o agendar la devolución:

Call Center: 600 329 2002

WhatsApp: +56 9 2417 3100

Web: falabella.com/falabella-cl/page/contactanos

Todo sobre Sernac