Sernac emite alerta de seguridad para tres modelos de vehículos comercializados en Chile

13 may. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Sernac informó una serie de alertas de seguridad para distintos modelos de vehículos comercializados en Chile, debido a posibles fallas que podrían representar riesgos para los consumidores.

Las alertas fueron emitidas tras reportes realizados por Stellantis Chile S.A. e involucran automóviles de las marcas Alfa Romeo, RAM y Fiat.

Alerta para vehículos Alfa Romeo Stelvio

Según detalló el organismo, la alerta afecta a unidades del modelo Alfa Romeo Stelvio comercializadas durante 2025.

El problema correspondería a un desperfecto en el software del “Instrument Panel Cluster” (IPC), situación que podría implicar riesgos para la seguridad de los conductores.

Problema en camionetas RAM V700 Rapid

En paralelo, el Sernac también emitió una advertencia para vehículos RAM V700 Rapid vendidos en Chile entre 2024 y 2025.

De acuerdo a la información entregada por la empresa, el desperfecto estaría relacionado con un defecto en el tubo de carga de combustible.

Posible falla en vehículos Fiat 600

La tercera alerta corresponde a unidades del Fiat 600 comercializadas entre julio de 2024 y marzo de 2025.

En este caso, el organismo advirtió sobre un posible defecto en la tubería de combustible, lo que también podría afectar la seguridad de los usuarios.

¿Qué deben hacer los consumidores ante alguna falla en su vehículo?

Desde el Sernac recomendaron a los propietarios de estos modelos revisar los canales oficiales de las marcas y contactar a los servicios técnicos autorizados para verificar si sus vehículos forman parte de las unidades afectadas.

Las empresas deberán informar las medidas de reparación correspondientes para corregir los desperfectos detectados. Revisa en el sitio oficial si tu vehículo es uno de los afectados (en este link).

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