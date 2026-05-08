SERNAC emite alerta por termos marca Thermos cuyas tapas podrían provocar accidentes: Estos son los modelos involucrados

08 may. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad por dos modelos de botellas de acero inoxidable para alimentos de la marca Thermos, luego de que la empresa importadora y distribuidora KW SpA advirtiera un desperfecto en las tapas de algunos productos comercializados en Chile.

La alerta involucra a los modelos SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar, vendidos entre 2018 y 2026.

En total, existen 7.700 unidades en esta condición en Chile, de las cuales 2.000 estarían en manos de consumidores, 5.000 en tránsito y otras 700 en stock.

Según se informó, ciertas tapas no cuentan con un mecanismo de válvula liberadora de presión, lo que podría provocar que salgan expulsadas al mantener alimentos por más tiempo del recomendado.

Origen de la alerta

De acuerdo con antecedentes entregados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (US CPSC), la empresa recibió al menos 27 reportes de consumidores afectados por este desperfecto. Entre las lesiones informadas se incluyen impactos, laceraciones e incluso pérdida permanente de visión.

Pese a esos antecedentes, el SERNAC indicó que hasta ahora no se han registrado accidentes ni lesiones relacionados con esta condición en territorio nacional.

Desde el organismo detallaron que este defecto podría ocasionar accidentes, especialmente en casos donde los alimentos almacenados fermenten y generen acumulación de presión al interior del termo.

¿Qué hacer si tengo uno de los productos de la alerta?

Dejar de utilizar el producto inmediatamente a modo preventivo.

a modo preventivo. Contactar con la empresa a través de c ontacto@thermoschile.cl para proceder al reemplazo de la tapa afectada, y obtener una tapa con válvula liberadora de presión, sin costo para los consumidores.

para proceder al reemplazo de la tapa afectada, y obtener una tapa con válvula liberadora de presión, sin costo para los consumidores. Desechar la tapa original del producto afectado, de forma posterior, para evitar cualquier riesgo.

Además, en caso de existir dudas al respecto, los consumidores pueden escribir al SERNAC al correo seguridaddeproductos@sernac.cl.

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