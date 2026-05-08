"La discusión partió fuerte": Parisi revela detalles de reunión con Quiroz en busca de acuerdos por proyecto de Reconstrucción

08 may. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial, Franco Parisi, conversó en la mañana de este viernes con Meganoticias Ahora y se refirió a la reunión que sostuvo el jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión que tendrá el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

El Partido de la Gente (PDI) había anunciado el miércoles una caída del acuerdo que tenía con el Ejecutivo para votar a favor de la llamada "ley miscelánea", lo que encendió las alarmas. A raíz de esto, el titular de Hacienda y el economista se reunieron para tratar varios temas, entre ellos la devolución del IVA a los pañales y medicamentos, una propuesta que el partido liderado por Parisi pretende que se integre a la iniciativa.

¿Qué dijo Franco Parisi?

En conversación con Gonzalo Ramírez, Parisi reveló que "fue una reunión dura. Nos reunimos unos 15 minutos a solas, donde el lenguaje es más coloquial. Él tiene clara su misión y yo tengo clara la mía. Él quiere pasar su reforma y a nosotros nos preocupa mucho la clase media".

"Creemos que la reforma del Gobierno tendrá mucho fierro, ladrillo y cemento, pero no tiene corazón. El corazón lo pone el PDG", sostuvo.

Consultado por los principales desacuerdos con el Ejecutivo, el economista detalló que "nosotros estuvimos trabajando dos meses en este proyecto que buscamos, que es el reembolso del IVA a los medicamentos, que es un impuesto canalla, y la devolución del IVA a los pañales".

"El Gobierno nos va a entregar un plan"

Sobre la reunión, Parisi fue enfático en señalar que "la discusión partió fuerte, porque me dijo 'mira, yo no hago IVA diferenciado' y yo le dije '¿pero cómo? si el gran amigo del Presidente Kast es el expresidente de Hungría, donde en Hungría'. Como dato, hay un 5% del IVA de los medicamentos. Hay dos países que tienen un IVA general para todos, Chile y Nueva Zelanda".

"Logramos que el Gobierno nos va a entregar a los diputados del PDG un plan para la devolución del IVA a los remedios y los pañales, tanto de adultos como de niños hasta 2 años", manifestó.

¿Un mal cálculo del Gobierno?

Parisi puntualizó en el cálculo del costo del proyecto de Reconstrucción Nacional, asegurando que la cifra que dio el Ejecutivo está alejada de la realidad. Esto mismo ha generado críticas de la oposición.

"La reforma dice que va a ser el costo de 1.400 millones de dólares y está mal calculado. Es de 1.200 o 1.250. Son reformas políticas y uno cuando mete la política, siempre son optimistas", declaró.

Por último, consultado por el rol del PDG como oposición, dijo que "nosotros somos propositivos. Dan una política, una ley, y nosotros vamos a tratar de arreglarla. Si creemos que es buena, estoy seguro que mis diputados van a votar a favor, pero si creemos que va en contra de la clase media o clase media emergente, créeme que va a ser rechazada".

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