Caso María Ercira: Encuentran restos biológicos en cabaña de trabajador del fundo Las Tórtolas

08 may. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El domingo 12 de mayo de 2024 ocurrió un hecho que todavía tiene en suspenso a una familia y un país entero: la desaparición de María Ercira Contreras desde el fundo Las Tórtolas, en Limache, donde se encontraba celebrando el Día de la Madre acompañada de su familia.

La mujer en un momento se paró de la mesa del restaurante al que llegó con sus seres queridos para ir al baño, pero nunca más volvió. Lo anterior dio inicio a un operativo policial, que incluyó un rastreo y revisión de cámaras de seguridad, pero sin mayor éxito.

Casi dos años después del episodio, no hay rastros de la adulta mayor. Aunque el pasado 28 de enero hubo un importante hallazgo en el caso, el que se descubrió cuando funcionarios de la PDI llegaron al fundo de Limache para revisar cinco inmuebles y un vehículo.

Restos biológicos que no se han podido identificar

En el marco de estos trabajos en terreno, se encontraron restos biológicos en la casa de un trabajador del fundo, llamado Jacinto Ayala. El informe de la PDI dio positivo a sangre humana en un mesón artesanal de madera de color blanco dentro de la cocina.

Pese a confirmar que corresponde a una persona, no se ha logrado determinar de quién sería. Ante esta situación, Carla Hernández, nieta de María Ercira, explicó que "esta cantidad de sangre es muy poca, escasa".

"No fue posible determinar si corresponde a él o a otra persona. Quedamos con una sensación horrorosa, porque esta persona era un sujeto de interés, y además se suma un testimonio de un funcionario municipal que lo ve pasar a las 21:00 horas con bidones azules en el pick-up de la camioneta, entonces, nos quedamos con la sensación de que estas diligencias las debieron haber hecho desde el comienzo", detalló.

El comunicado de la Fiscalía

A través de un comunicado, la Fiscalía puntualizó en las labores y destacó que "actualmente, la investigación se encuentra vigente y con diligencias en curso, algunas en etapa de coordinación con la PDI y otras en etapa de revisión y evaluación por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso".

A raíz de lo anterior, la evidencia fue levantada por peritos especializados y está siendo sometida a análisis científicos para determinar su origen y posible relación con la mujer. Sin embargo, las autoridades mantienen en reserva los resultados.

Por su parte, Jacinto Ayala, el apuntado, dijo en su declaración que se mantuvo en su puesto de trabajo todo el día cuando ocurrió la desaparición de la adulta mayor, pero en las imágenes de las cámaras del fundo se ve que en un instante toma una camioneta roja doble cabina y se retira.

Jose Luis Hernández, hijo de María Ercira, habló este viernes con el matinal "Mucho Gusto" y puntualizó en las diligencias en los alrededores del fundo: "Mi mamá, de partida, ella es imposible que haya llegado hasta el canal, que es el punto que la policía dijo como teoría que ella caminó y que se cegó y se cayó. Es imposible, mi mamá no puede, su estado físico no daba", agregó.

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