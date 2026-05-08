Ministra Judith Marín descarta cambios en aborto por tres causales: "Chile ya zanjó esta materia"

08 may. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, descartó que el Gobierno realice cambios a la ley de aborto en tres causales y sostuvo que el debate nacional sobre este tema, según ella, ya concluyó.

En conversación con Radio Cooperativa, señaló que "lo que está ya está legislado" y que "Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia".

En medio de sus declaraciones, dejó en claro que "existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos".

El enfoque del Gobierno

La titular de la Mujer dijo que como Gobierno se encuentran "enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social".

Por otro lado, la secretaria de Estado mencionó que están trabajando para destrabar el proyecto de Sala Cuna, cuyas indicaciones deben ser presentadas como plazo máximo el 15 de junio.

"Tenemos toda la voluntad para perfeccionar este proyecto y para avanzar y destrabar esta iniciativa. También es una de nuestras metas como Ministerio de la Mujer destrabar este proyecto de ley de Sala Cuna y avanzar, pero también con mucha responsabilidad, con una propuesta sólida, coordinada, especialmente en materia de financiamiento", precisó.

Ajuste presupuestario

En cuanto al ajuste presupuestario del 3%, Marín detalló que desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género "mantenemos nuestro compromiso de que no vamos a recortar en los programas que son claves para nosotros como la autonomía económica, de empleo, ni tampoco vamos a recortar en los programas de violencia".

"Los ajustes que existan en estos programas serán muy marginales y corresponden a los saldos no ejecutados y no comprometidos durante los meses previos a nuestra asunción", aseguró Marín.

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